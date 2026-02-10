Noticias

Cierre del mercado suizo este 10 de febrero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Sesión sin cambios para el Swiss Market, que terminó la sesión del martes 10 de febrero con una variación del 0%, hasta los 13.518,22 puntos. En su entorno bursátil llegó a la cifra máxima de 13.553,93 puntos y un volumen mínimo de 13.488,38 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,48%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Swiss Market marca un ascenso 1,09%, por lo que desde hace un año mantiene aún un incremento del 7,46%.

