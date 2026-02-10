Noticias

Cierre del índice KOSPI de Corea del Sur este 10 de febrero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada continuista para el KOSPI, que terminó la jornada en los mercados del martes 10 de febrero con una variación del 0,07%, hasta los 5.301,69 puntos. El indicador anotó un máximo de 5.363,62 puntos y un volumen mínimo de 5.286,67 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,43%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el KOSPI marca una subida 0,26% y en el último año acumula aún un incremento del 110,6%. El KOSPI se sitúa un 1,29% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.371,10 puntos) y un 23,02% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.309,63 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Corea

Últimas Noticias

Apertura del principal índice del mercado ruso este 6 de febrero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del principal índice del

BIST 100 gana terreno durante la apertura de operaciones de este 10 de febrero

Inicio de sesión BIST 100: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

BIST 100 gana terreno durante

Apertura del RTSI: a la baja este 9 de febrero

Apertura de sesión RTSI (Russia): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del RTSI: a la

Conoce el clima de este día en Mendoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Conoce el clima de este

Previsión meteorológica del estado del tiempo en La Plata para este 10 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Previsión meteorológica del estado del