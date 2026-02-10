Cierre del índice KOSPI de Corea del Sur este 10 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada continuista para el KOSPI, que terminó la jornada en los mercados del martes 10 de febrero con una variación del 0,07%, hasta los 5.301,69 puntos. El indicador anotó un máximo de 5.363,62 puntos y un volumen mínimo de 5.286,67 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,43%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el KOSPI marca una subida 0,26% y en el último año acumula aún un incremento del 110,6%. El KOSPI se sitúa un 1,29% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.371,10 puntos) y un 23,02% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.309,63 puntos).