Canadá: cotización de apertura del euro hoy 10 de febrero de EUR a CAD

Tras la apertura bursátil el euro se negocia al arranque de sesiones a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,19% si se compara con los 1,62 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro anota una bajada 0,07%; sin embargo en términos interanuales todavía mantiene una subida del 2,19%.

Respecto a fechas anteriores, encadena dos jornadas sucesivas en caída. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es de 1,84%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (5,8%), de manera que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en estas fechas.