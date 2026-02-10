Canadá: cotización de apertura del dólar hoy 10 de febrero de USD a CAD

Tras la apertura el dólar estadounidense se paga en el día de hoy a 1,35 dólares canadienses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,19% comparado con la cotización de la jornada previa de 1,36 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una bajada 0,97% y desde hace un año aún mantiene una bajada del 2,29%.

Respecto a fechas previas, suma cuatro jornadas seguidas cayendo. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es superior a los números conseguidos para el último año (5,12%), lo que manifiesta que está pasando por una fase de inestabilidad.