BSE Sensex 30 cerró con alza este 10 de febrero

Jornada en alza para el BSE Sensex 30, que acabó la sesión del martes 10 de febrero con leves incrementos del 0,25%, hasta los 84.273,92 puntos. En su entorno bursátil llegó a un máximo de 84.482,95 puntos y un volumen mínimo de 84.063,47 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,5%.
En referencia a la rentabilidad de la última semana, el BSE Sensex 30 registra un incremento 0,64%, por lo que desde hace un año todavía mantiene una subida del 10,46%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 1,74% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 4,4% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (80.722,94 puntos).