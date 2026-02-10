BIST 100 pierde terreno tras el cierre de la jornada este 10 de febrero

Sesión adversa para el BIST 100, que terminó la sesión bursátil del martes 10 de febrero con leves caídas del 0,3%, hasta los 13.797,04 puntos. El selectivo llegó a un máximo de 13.888,20 puntos y un volumen mínimo de 13.726,15 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,17%.
Con respecto a los últimos siete días, el BIST 100 acumula una bajada 0,56%; aunque en términos interanuales todavía mantiene una subida del 39,61%. El BIST 100 se sitúa un 0,68% por debajo de su máximo del presente año (13.891,20 puntos) y un 22,52% por encima de su cotización mínima del año en curso (11.261,50 puntos).