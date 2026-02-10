Noticias

BIST 100 gana terreno durante la apertura de operaciones de este 10 de febrero

Inicio de sesión BIST 100: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el BIST 100, que inaugura la sesión de mercado del martes 10 de febrero con leves incrementos del 0,28%, hasta los 13.877,80 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con días anteriores, el índice suma dos fechas seguidas en dígitos positivos.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BIST 100 marca un ascenso 0,02% y en términos interanuales aún acumula un incremento del 40,42%. El BIST 100 se sitúa un 0,1% por debajo de su máximo del presente año (13.891,20 puntos) y un 23,23% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Turquía

Últimas Noticias

Apertura del principal índice del mercado ruso este 6 de febrero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del principal índice del

Apertura del RTSI: a la baja este 9 de febrero

Apertura de sesión RTSI (Russia): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del RTSI: a la

Cierre del índice KOSPI de Corea del Sur este 10 de febrero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Cierre del índice KOSPI de

Conoce el clima de este día en Mendoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Conoce el clima de este

Previsión meteorológica del estado del tiempo en La Plata para este 10 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Previsión meteorológica del estado del