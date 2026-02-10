BIST 100 gana terreno durante la apertura de operaciones de este 10 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el BIST 100, que inaugura la sesión de mercado del martes 10 de febrero con leves incrementos del 0,28%, hasta los 13.877,80 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con días anteriores, el índice suma dos fechas seguidas en dígitos positivos.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BIST 100 marca un ascenso 0,02% y en términos interanuales aún acumula un incremento del 40,42%. El BIST 100 se sitúa un 0,1% por debajo de su máximo del presente año (13.891,20 puntos) y un 23,23% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).