ATX terminó la jornada a la baja este 10 de febrero

Cierre de sesión ATX: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el ATX, que terminó la jornada del martes 10 de febrero con leves bajadas del 0,51%, hasta los 5.724,31 puntos. El índice marcó un máximo de 5.762,31 puntos y un volumen mínimo de 5.712,86 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,86%.

En la última semana, el ATX marca una disminución 0,15%; pero desde hace un año aún acumula un ascenso del 45,43%. El ATX se sitúa un 0,51% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.753,52 puntos) y un 6,96% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.351,75 puntos).

