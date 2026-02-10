Apertura del RTSI: a la baja este 9 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el RTSI (Russia), que comienza la sesión del lunes 9 de febrero con leves caídas del 0,51%, hasta los 1.112,58 puntos, tras la apertura. Si comparamos el valor con días pasados, el indicador encadena cuatro sesiones seguidas en rojo.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el RTSI (Russia) anota una bajada 1,75%; aunque desde hace un año aún acumula un ascenso del 12,11%. El RTSI (Russia) se sitúa un 4,03% por debajo de su máximo del presente año (1.159,29 puntos) y un 3,26% por encima de su cotización mínima del año en curso (1.077,44 puntos).