Noticias

Apertura del RTSI: a la baja este 9 de febrero

Apertura de sesión RTSI (Russia): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el RTSI (Russia), que comienza la sesión del lunes 9 de febrero con leves caídas del 0,51%, hasta los 1.112,58 puntos, tras la apertura. Si comparamos el valor con días pasados, el indicador encadena cuatro sesiones seguidas en rojo.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el RTSI (Russia) anota una bajada 1,75%; aunque desde hace un año aún acumula un ascenso del 12,11%. El RTSI (Russia) se sitúa un 4,03% por debajo de su máximo del presente año (1.159,29 puntos) y un 3,26% por encima de su cotización mínima del año en curso (1.077,44 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Rusia

Últimas Noticias

Apertura del principal índice del mercado ruso este 6 de febrero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del principal índice del

BIST 100 gana terreno durante la apertura de operaciones de este 10 de febrero

Inicio de sesión BIST 100: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

BIST 100 gana terreno durante

Cierre del índice KOSPI de Corea del Sur este 10 de febrero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Cierre del índice KOSPI de

Conoce el clima de este día en Mendoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Conoce el clima de este

Previsión meteorológica del estado del tiempo en La Plata para este 10 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Previsión meteorológica del estado del