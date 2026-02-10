Apertura del principal índice del mercado ruso este 6 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de sesión bursátil de leves movimientos para el MOEX Russia Index, que inaugura la sesión de mercado del viernes 6 de febrero con una variación del 0,06%, hasta los 2.735,43 puntos, tras la apertura. En relación a días previos, el indicador suma tres sesiones seguidas de números negativos.

Con respecto a la última semana, el MOEX Russia Index anota una disminución 1,7%, de modo que desde hace un año aún mantiene una bajada del 9,19%. El MOEX Russia Index se sitúa un 2,23% por debajo de su máximo del presente año (2.797,76 puntos) y un 1,43% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.696,92 puntos).