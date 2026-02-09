Valor de cierre del euro en Guatemala este 9 de febrero de EUR a GTQ

En la última jornada el euro cotizó al cierre a 9,13 quetzales en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,83% si se compara con la cifra de la jornada anterior, cuando cotizó a 9,06 quetzales, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro acumula un ascenso 3,04%, por ello en términos interanuales acumula aún una subida del 7,12%.

Con respecto a días pasados, acumuló dos jornadas consecutivas en valores positivos. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue sutilmente inferior a la acumulada en el último año, de forma que su cotización está presentando menos variaciones de lo que indica la tendencia general ahora mismo.