Valor de apertura del euro en México este 9 de febrero de EUR a MXN

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro en México este 9 de febrero de EUR a MXN

Tras la apertura el euro se paga al arranque de sesiones a 20,46 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,28% con respecto a los 20,40 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro registra un descenso 0,28% y en el último año mantiene aún una disminución del 8,13%.

En relación a días pasados, gira las tornas respecto del de la jornada anterior, donde marcó una bajada del 0,9%, mostrando una falta de continuidad en los resultados. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es superior a la acumulada en el último año, lo que indica que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

