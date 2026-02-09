Principal índice de Lisboa alcanza cifras positivas al cierre de la jornada de este 9 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en positivo para el PSI 20, que terminó la jornada en los mercados del lunes 9 de febrero con notables subidas del 1,13%, hasta los 8.991,17 puntos. El selectivo marcó un volumen máximo de 8.991,17 puntos y un mínimo de 8.871,53 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,33%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el PSI 20 anota un incremento 3,27%, de manera que desde hace un año aún conserva una subida del 37,73%.