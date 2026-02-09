Noticias

Principal índice de Lisboa alcanza cifras positivas al cierre de la jornada de este 9 de febrero

Cierre de operaciones PSI 20: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en positivo para el PSI 20, que terminó la jornada en los mercados del lunes 9 de febrero con notables subidas del 1,13%, hasta los 8.991,17 puntos. El selectivo marcó un volumen máximo de 8.991,17 puntos y un mínimo de 8.871,53 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,33%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el PSI 20 anota un incremento 3,27%, de manera que desde hace un año aún conserva una subida del 37,73%.

