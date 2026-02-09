México: cotización de cierre del euro hoy 9 de febrero de EUR a MXN

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 20,49 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,46% si se compara con los 20,40 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro registra una disminución 0,11%, por lo que en términos interanuales aún mantiene una disminución del 7,96%.

En relación a los cambios de este día con respecto a jornadas pasadas, invirtió el dato de la sesión previa, donde finalizó con un descenso del 0,9%, demostrándose incapaz de asentar una tendencia estable. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es claramente superior a los números logrados para el último año (9,28%), de forma que el valor experimenta mayores alteraciones que la tendencia general.