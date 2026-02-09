Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 9 de febrero de USD a GTQ

En la última jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 7,66 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 0,04% con respecto a la cotización de la jornada anterior, cuando finalizó con 7,67 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un incremento 2,01%, de manera que desde hace un año aún mantiene una subida del 1,53%.

En relación a las variaciones de este día respecto de fechas pasadas, puso fin a dos jornadas de tendencia. La cifra de la volatilidad fue inferior a la acumulada en el último año, por lo que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en estos días.