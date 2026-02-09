Noticias

Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 9 de febrero de USD a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Guatemala: cotización de cierre del
Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 9 de febrero de USD a GTQ

En la última jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 7,66 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 0,04% con respecto a la cotización de la jornada anterior, cuando finalizó con 7,67 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un incremento 2,01%, de manera que desde hace un año aún mantiene una subida del 1,53%.

En relación a las variaciones de este día respecto de fechas pasadas, puso fin a dos jornadas de tendencia. La cifra de la volatilidad fue inferior a la acumulada en el último año, por lo que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en estos días.

Temas Relacionados

Precio del dólar en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Las series más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Las series más populares de

Dólar: cotización de cierre hoy 9 de febrero en México

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy

Peso cubano continúa su buena racha de estabilidad frente al dólar al cierre del tipo de cambio hoy 9 de febrero

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Peso cubano continúa su buena

Estas son las series de moda en Netflix Chile hoy

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Estas son las series de

Valor de cierre del dólar en Panamá este 9 de febrero de USD a PAB

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar