Euro: cotización de cierre hoy 9 de febrero en Canadá

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

El euro se pagó al cierre a 1,62 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso una disminución del 0,12% frente a la cifra de la sesión previa, cuando marcó 1,62 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro anota una subida 0,19%, de manera que desde hace un año aún mantiene un incremento del 2,74%.

Si confrontamos el dato con jornadas previas, interrumpió con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas cuatro sesiones. En los pasados siete días la volatilidad fue manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en este contexto.

