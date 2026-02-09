Noticias

Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 9 de febrero de USD a CAD

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 9 de febrero de USD a CAD

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 1,36 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,86% si se compara con los 1,37 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense registra un descenso 0,63%, de modo que en términos interanuales aún acumula una disminución del 2,02%.

Analizando este dato con el de jornadas anteriores, sumó tres fechas seguidas en dígitos negativos. En los pasados siete días la volatilidad fue de 6,12%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (5,12%), así que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.

