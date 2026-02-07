Noticias

Clima hoy en República Dominicana: temperaturas para Puerto Plata este 7 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 7 de febrero?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Puerto Plata.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 26 grados, la previsión de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 85%, mientras que las ráfagas de viento serán de 39 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que alcancen un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 19 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 3%, con una nubosidad del 66%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 33 kilómetros por hora en la noche.

Puerto Plata es una de las ciudades más pobladas de República Dominicana, parte de la provincia con el mismo nombre, ubicada en la costa norte del país centroamericano.

En esta ciudad, como en gran parte parte del país dominicano, el clima es tropical.

Los meses con mayor sequía van de junio a agosto, el resto del año las lluvias son más constantes, siendo octubre y noviembre el bimestre que más precipitaciones se registran.

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser un país del Caribe, República Dominicana tiene con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

