Valor de cierre del euro en Guatemala este 6 de febrero de EUR a GTQ

El euro se negoció al cierre a 9,07 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,47% frente al dato de la jornada anterior, cuando se situó en 8,85 quetzales, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el euro anota un ascenso 0,96% y desde hace un año mantiene aún un incremento del 5,81%.

Respecto de fechas pasadas, frenó con la racha plana de cotizaciones de mercado de las últimas cuatro jornadas. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es algo inferior a los números conseguidos para el último año (18,43%), mostrándose como un valor con menos variaciones de lo normal en estas fechas.