Valor de cierre del dólar en México este 6 de febrero de USD a MXN

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 17,26 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 1,42% si se compara con el valor de la jornada previa, que fue de 17,51 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense registra un descenso 1,19%, por ello desde hace un año mantiene aún una disminución del 14,95%.

En relación a las variaciones de este día con respecto a días previos, puso fin a dos sesiones de racha positiva. La volatilidad referente a estos siete días fue visiblemente superior a la acumulada en el último año, de modo que está pasando por una fase de inestabilidad.