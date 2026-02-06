Noticias

Valor de cierre del dólar en México este 6 de febrero de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en México este 6 de febrero de USD a MXN

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 17,26 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 1,42% si se compara con el valor de la jornada previa, que fue de 17,51 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense registra un descenso 1,19%, por ello desde hace un año mantiene aún una disminución del 14,95%.

En relación a las variaciones de este día con respecto a días previos, puso fin a dos sesiones de racha positiva. La volatilidad referente a estos siete días fue visiblemente superior a la acumulada en el último año, de modo que está pasando por una fase de inestabilidad.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Top de las mejores películas de Netflix en Colombia

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas producciones

Top de las mejores películas

Predicción del estado del tiempo en Chiclayo para el sábado 07 de febrero

Las lluvias en Chiclayo son esporádicas y suelen presentarse entre enero y marzo, a veces asociadas al fenómeno de El Niño

Predicción del estado del tiempo

Las series más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Las series más populares de

Las series más populares de Netflix en Chile para engancharse este día

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Las series más populares de

Top de Prime Video en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Top de Prime Video en