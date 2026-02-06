Noticias

Taiwan Weighted pierde 1,41% en la apertura de operaciones este 6 de febrero

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el Taiwan Weighted, que empieza la sesión bursátil del viernes 6 de febrero con descensos del 1,41%, hasta los 31.354,36 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días pasados, el índice encadena dos jornadas consecutivas en descenso.

Con respecto a la última semana, el Taiwan Weighted acumula una bajada 2,21%; aunque en el último año aún mantiene una subida del 37,56%. El Taiwan Weighted se sitúa un 4,42% por debajo de su máximo del presente año (32.803,82 puntos) y un 6,83% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).

