Taiwan Weighted pierde 1,41% en la apertura de operaciones este 6 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el Taiwan Weighted, que empieza la sesión bursátil del viernes 6 de febrero con descensos del 1,41%, hasta los 31.354,36 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días pasados, el índice encadena dos jornadas consecutivas en descenso.

Con respecto a la última semana, el Taiwan Weighted acumula una bajada 2,21%; aunque en el último año aún mantiene una subida del 37,56%. El Taiwan Weighted se sitúa un 4,42% por debajo de su máximo del presente año (32.803,82 puntos) y un 6,83% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).