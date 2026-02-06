Noticias

RTSI pierde terreno tras el cierre de la jornada este 5 de febrero

Cierre de operaciones RTSI (Russia): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el RTSI (Russia), que cerró la sesión del jueves 5 de febrero con descensos del 0,99%, hasta los 1.125,95 puntos. El índice bursátil marcó un volumen máximo de 1.129,68 puntos y un mínimo de 1.123,41 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,56%.

Con respecto a la última semana, el RTSI (Russia) marca una disminución 2,88%; por el contrario desde hace un año aún mantiene un incremento del 17,2%. El RTSI (Russia) se sitúa un 2,88% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.159,29 puntos) y un 4,5% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.077,44 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Rusia

Últimas Noticias

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de la gente

Las series más vistas en

Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Con estas historias, Netflix espera mantener su cuota de mercado

Las películas más populares de

Las series más vistas en Prime Video México para pasar horas frente a la pantalla

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Las series más vistas en

Índice Russell 2000 cierra jornada este 6 de febrero con ganancia de 3,6%

Cierre de operaciones Russell 2000: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Índice Russell 2000 cierra jornada

El principal indicador de la BMV registró ganancia de 2,87% al cierre de este 6 de febrero

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

El principal indicador de la