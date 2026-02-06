RTSI pierde terreno tras el cierre de la jornada este 5 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el RTSI (Russia), que cerró la sesión del jueves 5 de febrero con descensos del 0,99%, hasta los 1.125,95 puntos. El índice bursátil marcó un volumen máximo de 1.129,68 puntos y un mínimo de 1.123,41 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,56%.

Con respecto a la última semana, el RTSI (Russia) marca una disminución 2,88%; por el contrario desde hace un año aún mantiene un incremento del 17,2%. El RTSI (Russia) se sitúa un 2,88% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.159,29 puntos) y un 4,5% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.077,44 puntos).