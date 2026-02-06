RTSI inicia la jornada a la baja este 5 de febrero

Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el RTSI (Russia), que comienza la jornada en los mercados del jueves 5 de febrero con bajadas del 0,99%, hasta los 1.125,95 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días anteriores, el selectivo acumula dos fechas sucesivas en descenso.

Con respecto a la última semana, el RTSI (Russia) registra una disminución 2,88%; por contra en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 17,2%. El RTSI (Russia) se sitúa un 2,88% por debajo de su máximo del presente año (1.159,29 puntos) y un 4,5% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (1.077,44 puntos).

