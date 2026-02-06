Principal indicador suizo registra pérdidas al iniciar operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el Swiss Market, que empieza la sesión del viernes 6 de febrero con ligeras bajadas del 0,37%, hasta los 13.416,22 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días previos, el indicador encadena dos sesiones consecutivas en negativo.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Swiss Market anota un incremento 1,73%, de modo que en términos interanuales aún acumula un ascenso del 6,93%. El Swiss Market se sitúa un 0,68% por debajo de su máximo del presente año (13.508,12 puntos) y un 3,01% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (13.023,81 puntos).