MOEX Russia Index cae un 1,64% durante la apertura de operaciones de este 5 de febrero

Día bajista para el MOEX Russia Index, que comienza la jornada del jueves 5 de febrero con notables caídas del 1,64%, hasta los 2.730,80 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con fechas pasadas, el indicador encadena dos jornadas sucesivas en valores negativos.

Teniendo en cuenta la última semana, el MOEX Russia Index acumula una disminución 2,39%, por ello en términos interanuales aún mantiene un descenso del 7,95%. El MOEX Russia Index se sitúa un 2,39% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.797,76 puntos) y un 1,26% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.696,92 puntos).