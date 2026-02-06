Noticias

México: cotización de cierre del euro hoy 6 de febrero de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

El euro cotizó al cierre a 20,40 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,22% comparado con los 20,44 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro acumula una bajada 1,03%, de manera que en términos interanuales acumula aún un descenso del 9,68%.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a días anteriores, giró las tornas respecto del de la jornada previa, en el que se anotó una subida del 0,71%, mostrando una falta de estabilidad en los resultados. En los pasados siete días la volatilidad fue de 8,26%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (9,2%), lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en estas fechas.

