Índice Russell 2000 cierra jornada este 6 de febrero con ganancia de 3,6%

Cierre de operaciones Russell 2000: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el Russell 2000, que cerró la jornada financiera del viernes 6 de febrero con fuertes ascensos del 3,6%, hasta los 2.670,34 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 2.676,22 puntos y la cifra mínima de 2.611,29 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,43%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Russell 2000 registra un incremento del 2,17%. El Russell 2000 se sitúa un 1,78% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.718,77 puntos) y un 6,46% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.508,22 puntos).

