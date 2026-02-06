Índice Russell 2000 cierra jornada este 6 de febrero con ganancia de 3,6%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el Russell 2000, que cerró la jornada financiera del viernes 6 de febrero con fuertes ascensos del 3,6%, hasta los 2.670,34 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 2.676,22 puntos y la cifra mínima de 2.611,29 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,43%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Russell 2000 registra un incremento del 2,17%. El Russell 2000 se sitúa un 1,78% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.718,77 puntos) y un 6,46% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.508,22 puntos).