Índice PSI 20 inicia operaciones con números positivos este 5 de febrero

Día bajista para el PSI 20, que empieza la jornada en los mercados del jueves 5 de febrero con notables caídas del 1,16%, hasta los 8.779,01 puntos, tras la apertura. En relación a días pasados, el índice bursátil con este dato frena la racha positiva que llevaba en las cuatro jornadas anteriores.

En los últimos siete días, el PSI 20 acumula un ascenso 1,56%, de manera que desde hace un año acumula aún un incremento del 33,75%. El PSI 20 se sitúa un 1,16% por debajo de su máximo del presente año (8.881,79 puntos) y un 4,51% por encima de su valoración mínima del año en curso (8.400,46 puntos).