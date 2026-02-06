Índice ATX este 6 de febrero: pierde terreno al comienzo de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el ATX, que comienza la sesión de mercado del viernes 6 de febrero con bajadas del 0,72%, hasta los 5.596,42 puntos, tras la apertura. En relación a jornadas anteriores, el selectivo acumula dos sesiones sucesivas en caída.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el ATX registra una bajada 0,15%; aunque desde hace un año mantiene aún una subida del 44,26%. El ATX se sitúa un 2,64% por debajo de su máximo del presente año (5.748,06 puntos) y un 4,57% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.351,75 puntos).