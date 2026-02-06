Noticias

Índice ATX este 6 de febrero: pierde terreno al comienzo de la jornada

Inicio de sesión ATX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el ATX, que comienza la sesión de mercado del viernes 6 de febrero con bajadas del 0,72%, hasta los 5.596,42 puntos, tras la apertura. En relación a jornadas anteriores, el selectivo acumula dos sesiones sucesivas en caída.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el ATX registra una bajada 0,15%; aunque desde hace un año mantiene aún una subida del 44,26%. El ATX se sitúa un 2,64% por debajo de su máximo del presente año (5.748,06 puntos) y un 4,57% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.351,75 puntos).

