Noticias

El principal índice surcoreano este 6 de febrero: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 1,44%

Cierre de sesión KOSPI: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el KOSPI, que cerró la sesión de mercado del viernes 6 de febrero con descensos del 1,44%, hasta los 5.089,14 puntos. El indicador llegó a un máximo de 5.120,77 puntos y un mínimo de 4.899,30 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 4,32%.

En los últimos siete días, el KOSPI registra un descenso 2,59%; aunque en el último año todavía mantiene un ascenso del 102,31%. El KOSPI se sitúa un 5,25% por debajo de su máximo del presente año (5.371,10 puntos) y un 18,09% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Corea

Últimas Noticias

Clima en La Plata: temperatura y probabilidad de lluvia para este 6 de febrero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en La Plata: temperatura

Clima en Argentina: el pronóstico del tiempo para Mendoza este 6 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Argentina: el pronóstico

Clima: las temperaturas que predominarán este 6 de febrero en Rosario

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán

Pronóstico del estado del tiempo en Córdoba para este 6 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del estado del tiempo

Nikkei 225 cierra operaciones en terreno positivo este 6 de febrero

Cierre de operaciones Nikkei 225: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Nikkei 225 cierra operaciones en