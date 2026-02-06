El principal índice surcoreano este 6 de febrero: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 1,44%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el KOSPI, que cerró la sesión de mercado del viernes 6 de febrero con descensos del 1,44%, hasta los 5.089,14 puntos. El indicador llegó a un máximo de 5.120,77 puntos y un mínimo de 4.899,30 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 4,32%.

En los últimos siete días, el KOSPI registra un descenso 2,59%; aunque en el último año todavía mantiene un ascenso del 102,31%. El KOSPI se sitúa un 5,25% por debajo de su máximo del presente año (5.371,10 puntos) y un 18,09% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).