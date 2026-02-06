El principal indicador de la BMV registró ganancia de 2,87% al cierre de este 6 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva sesión para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que acabó la jornada en los mercados del viernes 6 de febrero con fuertes subidas del 2,87%, hasta los 70.833,62 puntos. El índice marcó la cifra máxima de 70.870,57 puntos y la cifra mínima de 68.725,66 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,03%.

Con respecto a la última semana, el índice mexicano S&P/BMV IPC acumula una subida 4,61%, de manera que en el último año aún conserva un incremento del 20,89%.