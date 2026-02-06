Cierre del índice MOEX Russia este 6 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión sin grandes cambios para el MOEX Russia Index, que terminó la sesión de mercado del viernes 6 de febrero con una variación del 0,09%, hasta los 2.734,66 puntos. El selectivo anotó un máximo de 2.744,88 puntos y un mínimo de 2.734,12 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,39%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el MOEX Russia Index marca una disminución 1,73% y en términos interanuales acumula aún una bajada del 9,22%. El MOEX Russia Index se sitúa un 2,26% por debajo de su máximo del presente año (2.797,76 puntos) y un 1,4% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.696,92 puntos).