Cierre del índice MOEX Russia este 6 de febrero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión sin grandes cambios para el MOEX Russia Index, que terminó la sesión de mercado del viernes 6 de febrero con una variación del 0,09%, hasta los 2.734,66 puntos. El selectivo anotó un máximo de 2.744,88 puntos y un mínimo de 2.734,12 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,39%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el MOEX Russia Index marca una disminución 1,73% y en términos interanuales acumula aún una bajada del 9,22%. El MOEX Russia Index se sitúa un 2,26% por debajo de su máximo del presente año (2.797,76 puntos) y un 1,4% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.696,92 puntos).

