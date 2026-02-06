Noticias

Canadá: cotización de cierre del euro hoy 6 de febrero de EUR a CAD

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Canadá: cotización de cierre del euro hoy 6 de febrero de EUR a CAD

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 1,61 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,05% comparado con el valor de la sesión previa, cuando cotizó a 1,61 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el euro acumula una subida 0,28%, de modo que desde hace un año aún conserva una subida del 2,52%.

Si confrontamos el dato con días anteriores, puso freno a dos sesiones consecutivas con tendencia. La volatilidad referente a estos siete días fue manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en estos días.

