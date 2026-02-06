Noticias

Apertura del OMX Stockholm 30 este 6 de febrero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el OMXS 30, que inaugura la sesión del viernes 6 de febrero con una variación del 0,08%, hasta los 3.087,22 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días anteriores, el índice bursátil suma dos sesiones consecutivas en números rojos.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el OMXS 30 marca un incremento 2%, de modo que en el último año aún mantiene una subida del 17,27%. El OMXS 30 se sitúa un 0,98% por debajo de su máximo del presente año (3.117,93 puntos) y un 7,15% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.881,19 puntos).

