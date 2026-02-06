Apertura del OMX Stockholm 30 este 6 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el OMXS 30, que inaugura la sesión del viernes 6 de febrero con una variación del 0,08%, hasta los 3.087,22 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días anteriores, el índice bursátil suma dos sesiones consecutivas en números rojos.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el OMXS 30 marca un incremento 2%, de modo que en el último año aún mantiene una subida del 17,27%. El OMXS 30 se sitúa un 0,98% por debajo de su máximo del presente año (3.117,93 puntos) y un 7,15% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.881,19 puntos).