Apertura del BIST 100 este 6 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo de sesión sin cambios para el BIST 100, que inaugura la sesión de mercado del viernes 6 de febrero con una variación del 0,19%, hasta los 13.563,05 puntos, tras la apertura. Con respecto a fechas previas, el indicador suma dos jornadas consecutivas en valores negativos.

Teniendo en cuenta la última semana, el BIST 100 anota un descenso 1,99%; sin embargo en el último año mantiene aún una subida del 36,29%. El BIST 100 se sitúa un 2,36% por debajo de su máximo del presente año (13.891,20 puntos) y un 20,44% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).