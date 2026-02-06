Noticias

Apertura del BIST 100 este 6 de febrero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo de sesión sin cambios para el BIST 100, que inaugura la sesión de mercado del viernes 6 de febrero con una variación del 0,19%, hasta los 13.563,05 puntos, tras la apertura. Con respecto a fechas previas, el indicador suma dos jornadas consecutivas en valores negativos.

Teniendo en cuenta la última semana, el BIST 100 anota un descenso 1,99%; sin embargo en el último año mantiene aún una subida del 36,29%. El BIST 100 se sitúa un 2,36% por debajo de su máximo del presente año (13.891,20 puntos) y un 20,44% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).

