Acciones de Bruselas pierden; así arrancó operaciones el BEL-20 INDEX este 5 de febrero

Inicio de sesión BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el BEL-20 INDEX, que empieza la jornada del jueves 5 de febrero con leves bajadas del 0,37%, hasta los 5.525,05 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de fechas anteriores, el indicador corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas cuatro sesiones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el BEL-20 INDEX anota una subida 2,82%, por lo que desde hace un año aún acumula un incremento del 27,04%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,37% por debajo de su máximo del presente año (5.545,43 puntos) y un 8,35% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.099,49 puntos).

