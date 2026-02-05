Noticias

Valor de cierre del euro en Guatemala este 5 de febrero de EUR a GTQ

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro
El euro se negoció al cierre a 9,03 quetzales en promedio, de manera que implicó un cambio del 1,97% frente a los 8,86 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registra un ascenso 0,59%, por ello en términos interanuales aún conserva un incremento del 5,18%.

Respecto de jornadas anteriores, puso freno a tres sesiones seguidas con tendencia negativa. La cifra de la volatilidad fue de 14,56%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (18,41%), de forma que su cotización está presentando menos cambios de lo que indica la tendencia general recientemente.

