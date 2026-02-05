Noticias

Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 1,51% al cierre de este 5 de febrero

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Taiwan Weighted, que terminó rueda bursátil del jueves 5 de febrero con notables caídas del 1,51%, hasta los 31.801,27 puntos. El selectivo marcó un volumen máximo de 32.241,64 puntos y la cifra mínima de 31.769,08 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,47%.

Con respecto a los últimos siete días, el Taiwan Weighted anota un descenso 2,26%; por el contrario desde hace un año aún conserva una subida del 40,13%. El Taiwan Weighted se sitúa un 3,06% por debajo de su máximo en lo que va de año (32.803,82 puntos) y un 8,35% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

