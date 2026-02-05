Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 1,51% al cierre de este 5 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Taiwan Weighted, que terminó rueda bursátil del jueves 5 de febrero con notables caídas del 1,51%, hasta los 31.801,27 puntos. El selectivo marcó un volumen máximo de 32.241,64 puntos y la cifra mínima de 31.769,08 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,47%.

Con respecto a los últimos siete días, el Taiwan Weighted anota un descenso 2,26%; por el contrario desde hace un año aún conserva una subida del 40,13%. El Taiwan Weighted se sitúa un 3,06% por debajo de su máximo en lo que va de año (32.803,82 puntos) y un 8,35% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).