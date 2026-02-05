Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Seattle de mañana 06 de febrero

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Guardar
Conoce cuáles serán las condiciones
Conoce cuáles serán las condiciones del clima para la ciudad (Reuters)

El pronóstico del tiempo dejó de ser una herramienta que ayuda a decidir cuál será la vestimenta adecuada para evitar el frío o el calor, es un insumo esencial para diferentes sectores estratégicos de la vida diaria como el transporte, la agricultura, el turismo, la salud pública y la organización de eventos deportivos. Las malas condiciones del entorno pueden provocar diferentes contratiempos a las personas y es por eso que su estudio y predicción es muy importante.

El pronóstico de mañana es: Una probabilidad del 30 por ciento de lluvia después de las 4 a.m. Nubes en aumento, con una mínima alrededor de 45. Viento del sur-sudeste alrededor de 6 mph.

Y por la noche: Mayormente soleado, con una máxima cerca de 59. Viento tranquilo que se convierte en del sur alrededor de 8 km/h por la tarde.

¿Cómo suele ser el clima en Seattle?

Regularmente los veranos son suaves
Regularmente los veranos son suaves en Seattle que en otras partes de Estados Unidos (REUTERS/Matt Mills McKnight)

La metrópoli se ubica en el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos, en la costa del océano Pacífico, a orillas de la bahía de Puget Sound y rodeada por montañas como los Montes Olímpicos al oeste y las Montañas Cascadas al este. Seattle es la metrópoli más grande del estado y uno de los principales centros urbanos y económicos de la región del Pacífico Noroeste.

El tiempo en esta ciudad es templado oceánico, lo que significa que tiene inviernos suaves y húmedos y veranos frescos y secos.

Cómo es el clima en la ciudad durante todo el año

Un barco navegando en Alki
Un barco navegando en Alki Beach durante una ola de calor en Seattle, Washington en 2021 (REUTERS/Lindsey Wasson)

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los fríos en Seattle son generalmente suaves, con temperaturas promedio que oscilan entre los 2°C y 8°C. Las mínimas rara vez bajan de 0°C y las máximas no suelen superar los 8°C. La nieve es rara, pero ocasionalmente se pueden presentar algunas nevadas, especialmente en las áreas más altas.

Lluvias: El invierno es la temporada más lluviosa, con frecuentes precipitaciones, que pueden ser lluvias ligeras y persistentes. Es común que Seattle experimente varios días seguidos de lluvias suaves, lo que contribuye a su reputación de ser una ciudad lluviosa.

Luz solar: Los días son cortos y hay una gran cantidad de nublados y cielos grises.

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera es fresca, con temperaturas que rondan entre los 6°C y 14°C. Durante el día, la temperatura puede subir a unos 14°C a 18°C, mientras que las noches siguen siendo frescas.

Lluvias: Aunque las lluvias continúan siendo comunes, la frecuencia disminuye en comparación con el invierno. A medida que avanza la primavera, los días soleados se vuelven más frecuentes.

Flora: La primavera es una estación en la que Seattle florece con muchas plantas y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad, como el Jardín de los Líderes.Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: Los veranos en Seattle son suaves y agradables, con temperaturas promedio entre 18°C y 25°C. Las temperaturas más altas rara vez superan los 30°C, lo que hace que el clima veraniego sea mucho más fresco que en otras partes de Estados Unidos.

Humedad: El clima es generalmente seco, aunque las noches pueden ser frescas. Las temperaturas agradables y la baja humedad hacen de Seattle un destino popular para el verano.

Lluvias: Durante el verano, las precipitaciones disminuyen significativamente y los días soleados son más frecuentes.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Seattle es fresco y agradable, con temperaturas que bajan de unos 18°C en septiembre a entre 6°C y 12°C en noviembre. Las noches se vuelven más frías conforme avanza la estación.

Lluvias: En otoño, las lluvias comienzan a aumentar de nuevo, especialmente a partir de octubre. Los días nublados y lluviosos se vuelven más frecuentes a medida que se acerca el invierno.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en Estados UnidosClima en Seattle

Últimas Noticias

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Montevideo este 6 de febrero

Las marcas históricas de la temperatura máxima y mínima en toda la historia de Uruguay la tiene Florida con 44 grados registrada en enero de este año y Mercedes con -7.6 grados en 2007

Reporte meteorológico: las temperaturas que

Clima en Ohio: conoce el reporte del estado del tiempo para mañana

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Clima en Ohio: conoce el

Peso cubano reafirma su estabilidad frente al dólar: cotización de cierre hoy jueves 5 de febrero de 2026

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Peso cubano reafirma su estabilidad

Qué condiciones meteorológicas se esperan hoy, 6 de febrero en Nueva Jersey

Los fenómenos climáticos y el análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Qué condiciones meteorológicas se esperan

Dólar se fortalece en Bolivia: Así cerró la cotización del tipo de cambio hoy 5 de febrero de 2026

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar se fortalece en Bolivia: