OMX Stockholm 30 este 5 de febrero: cerró operaciones a la baja

Cierre de operaciones OMXS 30: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el OMXS 30, que acabó la jornada financiera del jueves 5 de febrero con descensos del 0,91%, hasta los 3.089,67 puntos. El índice marcó un volumen máximo de 3.121,09 puntos y la cifra mínima de 3.071,83 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,58%.

En relación a los últimos siete días, el OMXS 30 registra un incremento 1,92% y desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 15,69%. El OMXS 30 se sitúa un 0,91% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.117,93 puntos) y un 7,24% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.881,19 puntos).

