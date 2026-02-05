OMX Stockholm 30 este 5 de febrero: cerró operaciones a la baja

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el OMXS 30, que acabó la jornada financiera del jueves 5 de febrero con descensos del 0,91%, hasta los 3.089,67 puntos. El índice marcó un volumen máximo de 3.121,09 puntos y la cifra mínima de 3.071,83 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,58%.

En relación a los últimos siete días, el OMXS 30 registra un incremento 1,92% y desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 15,69%. El OMXS 30 se sitúa un 0,91% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.117,93 puntos) y un 7,24% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.881,19 puntos).