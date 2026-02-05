Noticias

México: cotización de cierre del euro hoy 5 de febrero de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

En la última jornada el euro se negoció al cierre a 20,56 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,93% si se compara con los 20,37 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro marca un ascenso 0,02%; pero en términos interanuales mantiene aún una bajada del 9,26%.

Si comparamos el dato con días previos, puso freno a dos jornadas seguidas con tendencia plana. La volatilidad referente a estos siete días es superior a la cifra lograda para el último año (9,24%), lo que manifiesta que está presentando un comportamiento más inestable.

