Índice ATX este 5 de febrero: pierde 0,72% al inicio de sesión

Inicio de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el ATX, que inaugura la jornada financiera del jueves 5 de febrero con bajadas del 0,72%, hasta los 5.706,68 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días pasados, el índice con este valor interrumpe la racha positiva que marcaba en las cuatro jornadas anteriores.

Con respecto a los últimos siete días, el ATX registra un ascenso 2,3%, por lo que en términos interanuales aún acumula un incremento del 45,58%. El ATX se sitúa un 0,72% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.748,06 puntos) y un 6,63% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.351,75 puntos).

