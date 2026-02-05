El principal indicador de la BMV registró ganancia de 0,15% al cierre de este 5 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de subida para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que acabó la sesión de mercado del jueves 5 de febrero con leves subidas del 0,15%, hasta los 68.836,71 puntos. El indicador anotó un volumen máximo de 69.181,12 puntos y la cifra mínima de 67.721,97 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,11%.

Con respecto a la última semana, el índice mexicano S&P/BMV IPC marca una bajada 0,94%; por el contrario en el último año acumula aún una subida del 17,75%. El índice BMV se sitúa un 1,61% por debajo de su máximo en lo que va de año (69.959,73 puntos) y un 7,32% por encima de su valoración mínima del año en curso (64.141,36 puntos).