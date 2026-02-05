El IBEX 35 terminó la sesión de este 5 de febrero con pérdida de 1,75%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el IBEX 35, que cerró la sesión del jueves 5 de febrero con fuertes descensos del 1,75%, hasta los 45.818,08 puntos. El selectivo marcó un volumen máximo de 46.776,38 puntos y un mínimo de 45.587,43 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,54%.

Si consideramos los datos de la última semana, el IBEX 35 anota un ascenso 1,65%, por ello en términos interanuales aún mantiene un incremento del 25,25%. El IBEX 35 se sitúa un 1,75% por debajo de su máximo del presente año (46.636 puntos) y un 2,99% por encima de su cotización mínima del año en curso (44.488 puntos).