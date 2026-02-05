Noticias

El IBEX 35 terminó la sesión de este 5 de febrero con pérdida de 1,75%

Cierre de sesión IBEX 35: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el IBEX 35, que cerró la sesión del jueves 5 de febrero con fuertes descensos del 1,75%, hasta los 45.818,08 puntos. El selectivo marcó un volumen máximo de 46.776,38 puntos y un mínimo de 45.587,43 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,54%.

Si consideramos los datos de la última semana, el IBEX 35 anota un ascenso 1,65%, por ello en términos interanuales aún mantiene un incremento del 25,25%. El IBEX 35 se sitúa un 1,75% por debajo de su máximo del presente año (46.636 puntos) y un 2,99% por encima de su cotización mínima del año en curso (44.488 puntos).

