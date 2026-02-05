Noticias

Clima en Rosario: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de salir a tu destino, checa la predicción del clima en Rosario para las siguientes horas en este jueves 5 de febrero.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 31 grados, la previsión de lluvia será del 25%, con una nubosidad del 73%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 39 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 9.

Para la noche, la temperatura llegará a los 19 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 87%, con una nubosidad del 75%, mientras que las ráfagas de viento serán de 37 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Rosario (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Rosario?

Conocida como la “Cuna de la Bandera Argentina”, Rosario es también la tercera más poblada del país antecedida por Buenos Aires y Córdoba. Los meses del año más templados para realizar una visita son diciembre, enero y febrero.

Durante el año, el clima en la capital registra temperaturas entre los 6 °C a 31 °C. Febrero es considerado el mes con más lluvia, mientras que julio es elque registra menos precipitaciones.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

MOEX Russia Index cae un

BIST 100 inicia la jornada

RTSI abre al alza este

Temperaturas en Córdoba: prepárate antes

El principal índice surcoreano este