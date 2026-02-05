Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Iquitos este 5 de febrero

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El informarse sobre el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Iquitos para este 5 de febrero.

La probabilidad de precipitaciones para este jueves en Iquitos es de 99% durante el día y del 97% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 100% en el transcurso del día y del 100% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 29 grados y un mínimo de 23 grados en esta región. Los rayos UV se pronostica llegarán a un nivel de hasta 2.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 17 kilómetros por hora en el día y los 11 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Loreto, donde se ubica la ciudad de Iquitos, se reportan solo cuatro tipos de climas que se caracterizan por un estado del tiempo cálido y lluvias abundantes, al encontrarse en una zona selvática al norte de Perú.

En la zona norte de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el estado del tiempo que predomina es cálido, con humedad abundante y lluvias torrenciales.

Las lluvias más fuertes en Iquitos ocurren regularmente en invierno, entre noviembre y mayo, siendo marzo y abril los meses más húmedos. El verano, por su parte, registra los meses más secos.

El clima en Perú

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.