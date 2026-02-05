Canadá: cotización de cierre del euro hoy 5 de febrero de EUR a CAD

En la última jornada el euro cotizó al cierre a 1,61 dólares canadienses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,01% comparado con los 1,61 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el euro registra un descenso 0,02%; pese a ello en el último año acumula aún un ascenso del 2,43%.

Comparando este dato con el de días pasados, invirtió el dato de la sesión previa, cuando finalizó con una subida del 0,05%, sin poder establecer una tendencia definida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que presentó un balance visiblemente inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, presentándose como un valor con menos cambios de lo que indica la tendencia general en fechas recientes.