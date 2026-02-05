Noticias

BIST 100 pierde terreno tras el cierre de la operaciones este 5 de febrero

Cierre de operaciones BIST 100: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
registrado una volatilidad constante.

Mal día para el BIST 100, que acabó rueda bursátil del jueves 5 de febrero con notables bajadas del 2,17%, hasta los 13.589,14 puntos. El índice bursátil llegó a un máximo de 13.977,85 puntos y un mínimo de 13.589,14 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,78%.

En los últimos siete días, el BIST 100 marca un descenso 1,75% aunque, por el contrario, en el último año mantiene aún un incremento del 38,07%. El BIST 100 se sitúa un 2,17% por debajo de su máximo del presente año (13.891,21 puntos) y un 20,67% por encima de su valoración mínima del año en curso (11.261,50 puntos).

