Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: en terrenos negativos este 5 de febrero

Día bajista para el Taiwan Weighted, que inaugura la jornada en los mercados del jueves 5 de febrero con descensos del 1,17%, hasta los 31.912,02 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días anteriores, el índice corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas.

En relación a la última semana, el Taiwan Weighted marca una disminución 1,92%; por el contrario desde hace un año todavía mantiene un incremento del 40,61%. El Taiwan Weighted se sitúa un 2,72% por debajo de su máximo del presente año (32.803,82 puntos) y un 8,73% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).