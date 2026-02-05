Noticias

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: en terrenos negativos este 5 de febrero

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el Taiwan Weighted, que inaugura la jornada en los mercados del jueves 5 de febrero con descensos del 1,17%, hasta los 31.912,02 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días anteriores, el índice corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas.

En relación a la última semana, el Taiwan Weighted marca una disminución 1,92%; por el contrario desde hace un año todavía mantiene un incremento del 40,61%. El Taiwan Weighted se sitúa un 2,72% por debajo de su máximo del presente año (32.803,82 puntos) y un 8,73% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Taiwán

Últimas Noticias

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Uruguay

El boom de las plataformas por streaming ha revolucionado la forma de ver y disfrutar el cine; Netflix no se quiere quedar atrás

Netflix: Así quedo el top

Top de las mejores películas de Netflix en Ecuador

Netflix se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Top de las mejores películas

Filmes para ver esta noche en Netflix Chile

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Filmes para ver esta noche

Glosario de tecnología: qué significa Cifrado César

Con el paso de los años es cada vez más difícil imaginar la vida sin tecnología, por lo que es necesario saber más de ella

Glosario de tecnología: qué significa

Clima en Ashburn: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Clima en Ashburn: temperatura y