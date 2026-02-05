Noticias

Apertura del Swiss Market este 5 de febrero

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de sesión sin cambios para el Swiss Market, que empieza la jornada en los mercados del jueves 5 de febrero con una variación del 0,03%, hasta los 13.504,10 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el índice da la vuelta al dato de la jornada anterior cuando experimentó una subida del 0,27%, sin poder fijar una tendencia definida.

En relación a la última semana, el Swiss Market acumula un incremento 2,71%, de manera que en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 7,2%. El Swiss Market se sitúa un 0,03% por debajo de su máximo del presente año (13.508,12 puntos) y un 3,69% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (13.023,81 puntos).

